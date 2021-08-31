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وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للاعبي المنتخب قبل مباراة أنجولا، في تصفيات كأس العالم قطر 2022.



وكتب تريزيجيه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«‏كنت أتمني أكون متواجدا في مباريات منتخبنا لكن قدر الله وما شاء فعل. العودة قريبًا إن شاء الله».

‏وأضاف: «كل التوفيق لمنتخب مصر واللاعبين والجهاز الفني في تصفيات كأس العالم وإن شاء الله تكون بداية موفقة ربنا معاكم يا رجالة وتفرحونا».

يذكر أن المنتخب الوطني سوف يلتقي مع أنجولا غدًا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.