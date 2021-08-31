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تريزيجيه يوجه رسالة للاعبي قبل مواجهة أنجولا

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تريزيجيه يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة أنجولا تريزيجيه يوجه رسالة للاعبي قبل مواجهة أنجولا

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وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للاعبي المنتخب قبل مباراة أنجولا، في تصفيات قطر 2022.


وكتب تريزيجيه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«‏كنت أتمني أكون متواجدا في مباريات منتخبنا لكن قدر الله وما شاء فعل. العودة قريبًا إن شاء الله».

‏وأضاف: «كل التوفيق لمنتخب واللاعبين والجهاز الفني في تصفيات كأس العالم وإن شاء الله تكون بداية موفقة ربنا معاكم يا رجالة وتفرحونا».

يذكر أن المنتخب الوطني سوف يلتقي مع أنجولا غدًا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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