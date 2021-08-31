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أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه مستمر مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تليفزيونية: «بالتأكيد كارتيرون جاءت له عروض في الفترة الأخيرة بعد النجاحات التي حققها مع نادي الزمالك، ولكنه رفض جميع العروض التي جاءت له، لرغبته في الاستمرار مع النادي الأبيض»، موضحًا :«العروض التي وصلت للمدرب الفرنسي ليس من بينها أندية مصرية».

وأضاف: «كارتيرون يشعر بالراحة مع الزمالك وبالتعامل مع الإدارة الحالية، لذلك لا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء».

وعن مصير يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قال: «أوباما كان لديه عرض من نادي الحزم السعودي منذ ثلاثة أشهر وتجددت المفاوضات مرة أخرى في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن رحيل اللاعب»، مؤكدًا: «أوباما مستمر مع الزمالك الموسم المقبل».