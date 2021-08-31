أخبار عاجلة

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو -
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وكيل كارتيرون: المدرب الفرنسي رفض جميع العروض.. وأوباما مستمر مع

Print
وكيل كارتيرون: المدرب الفرنسي رفض جميع العروض.. وأوباما مستمر مع الزمالك وكيل كارتيرون: المدرب الفرنسي رفض جميع العروض.. وأوباما مستمر مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه مستمر مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تليفزيونية: «بالتأكيد كارتيرون جاءت له عروض في الفترة الأخيرة بعد النجاحات التي حققها مع نادي الزمالك، ولكنه رفض جميع العروض التي جاءت له، لرغبته في الاستمرار مع النادي الأبيض»، موضحًا :«العروض التي وصلت للمدرب الفرنسي ليس من بينها أندية مصرية».

وأضاف: «كارتيرون يشعر بالراحة مع الزمالك وبالتعامل مع الإدارة الحالية، لذلك لا يفكر في الرحيل عن القلعة البيضاء».

وعن مصير يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قال: «أوباما كان لديه عرض من نادي الحزم السعودي منذ ثلاثة أشهر وتجددت المفاوضات مرة أخرى في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن رحيل اللاعب»، مؤكدًا: «أوباما مستمر مع الزمالك الموسم المقبل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي