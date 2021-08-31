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الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا لمواجهة كورونا

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الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا لمواجهة كورونا الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا لمواجهة كورونا

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أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الثلاثاء، حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يومًا لمواجهة فيروس «كورونا».

فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية عن تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، و2466 إصابة .

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 135 مرضى، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 935،756 بينهم 456,543 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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