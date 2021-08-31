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الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي

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الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي
ناقشا العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية

الرئيس التركي يجري محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، أنه تحدث هاتفياً إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الدولتين المتنافستين.

وذكر المكتب في بيان أوردته "رويترز" أن "العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية نوقشت في المحادثات"، التي لم يحدد موعدها.

وعقد "أردوغان" قبل أسبوعين اجتماعًا نادرًا مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وحققا تقدمًا في تحسين العلاقات، وهو ما قد يؤدي إلى استثمارات إماراتية كبيرة في تركيا.

وتحركت أنقرة لتخفيف التوتر مع العديد من القوى العربية بشأن الصراع في ليبيا والنزاعات الخليجية الداخلية والمطالبات المتنافسة بالسيادة في مياه شرق البحر المتوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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