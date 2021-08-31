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أمانة جدة تمدّد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة إلى يناير

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أمانة جدة تمدّد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة إلى يناير أمانة جدة تمدّد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة إلى يناير
يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع عبر تعزيز التواصل الرقمي الفعال

أمانة جدة تمدّد مهلة إلزام المنشآت التجارية برمز الاستجابة السريعة إلى يناير

أعلنت أمانة محافظة جدة تمديد مهلة الإلزام بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع (QR code) "رأيك يفرق" على واجهات المنشآت التجارية حتى 1 يناير 2022، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة للمنشآت للمبادرة إلى تطبيق التعليمات الجديدة التي تساهم في تحسين جودة الخدمات والسلع.

وأكدت الأمانة أن رصد المخالفات سيبدأ فور انتهاء المهلة المحددة من خلال جهود الرقابة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

يُذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح هم (المراقبون, والمنشآت التجارية, والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت، حيث تأتي الخدمة الإلزامية ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.

وتختصر الخدمة وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وايضاح طرق التواصل.

ويمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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