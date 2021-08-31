ضبط 5 مصانع لتدوير النفايات الطبية ومخلفات المستشفيات وبيعها في الأسواق بالقليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية خلال حملة مكبرة استهدفت عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة الثلاثاء، 5 مصانع بدون ترخيص تقوم بتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات وبيعها في الأسواق، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة.

وأسفرت عن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية والمسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بإجمالى مضبوطات 225 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدرو 74.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لبلاستيك مجهول المصدر و7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأقطان صناعية مغشوش ومقلد وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.