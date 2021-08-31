نائب: إعادة «طفل المحلة» بطولة لـ«الداخلية» تستحق التخليد

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وصف النائب عبدالله الرماح، عضو مجلس النواب، عملية إعادة طفل المحلة المختطف من أمام منزله خلال 24 ساعة من عملية الخطف، بأنها «بطولة جديدة، تسطرها وزارة الداخلية، ورسالة طمأنينة للشعب المصري أن الأجهزة الأمنية المصرية ستظل ساهرة لحماية أمنه».

وقال النائب في بيان أصدره، الثلاثاء، أن «واقعة المحلة استحوذت على اهتمام الرأي العام المصري والدولي، تناقلتها وسائل إعلام خارجية لأهداف أخرى، إلا أن رد وزارة الداخلية بعملية إعادة الطفل لأحضان أمه، الذي اختطفته أيادي عابثة من بين أيديها، جاء خلال 24 ساعة، لتعيد للأذهان أمجاد وبطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لحماية أمن مصر وحماية شعبها، وضحوا بحياتهم من أجل أن تبقى هذه الأمة وقال: «هذه العملية بطولة بذاتها تستحق التخليد».

وأشار إلى أن «سياسة وزارة الداخلية بفرض تركيب الكاميرات في الشوارع الرئيسية وأمام المحال، كانت خطوة جيدة وهامة، في خفض معدلات الجريمة، وفي تسهيل الوصول للجناة، وكشفت الكثير من الجرائم، وهو نجاح يحسب لأجهزة الدولة، وعملها الدائم على محاربة الجرائم والجريمة المنظمة».