نائب: إرتفاع مشاركة المرأة بالمناصب القيادية بجامعة القاهرة لـ47% إنجاز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية داخل جامعة القاهرة إلى 47 % بمثابة نجاح كبير لقيادة هذه الجامعة العريقة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقال «المير» في بيان له اصدره اليوم إن المرأة في جامعة القاهرة لم تتول المناصب القيادية إلا من خلال تميزها وانها تستحق أن تعتلى المناصب القيادية بالجامعة لانها قادرة على تحقيق النجاح في هذه المواقع مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو التأكيد الواضح والصريح من الدكتور الخشت الذي اعلن أن تولي المرأة العديد من المناصب القيادية بالجامعة جاء لتميزهن ودورهن الكبير في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، هو مما لا شك فيه كان له دور كبير في نجاح الجامعة على كافة المستويات سواء مشروعات التطوير والبنية التحتية للجامعة والنشر العلمي الدولي وتحسين مركز الجامعة دوليا في كافة التصنيفات العالمية، وذلك لتميزهن في تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها الجامعة في كافة المجالات خلال الفترة الماضية.

وأكد اننا ولأول مرة نرى هذه المشاركة غير المسبوقة من المرأة في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية وهو مايؤكد حرص رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت على التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى المرأة للمواقع القيادية داخل مؤسسات الدولة .