أخبار عاجلة

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو -
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائب: إرتفاع مشاركة المرأة بالمناصب القيادية بجامعة القاهرة لـ47% إنجاز

Print
نائب: إرتفاع مشاركة المرأة بالمناصب القيادية بجامعة القاهرة لـ47% إنجاز نائب: إرتفاع مشاركة المرأة بالمناصب القيادية بجامعة القاهرة لـ47% إنجاز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر النائب حسن المير عضو مجلس النواب أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية داخل جامعة القاهرة إلى 47 % بمثابة نجاح كبير لقيادة هذه الجامعة العريقة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقال «المير» في بيان له اصدره اليوم إن المرأة في جامعة القاهرة لم تتول المناصب القيادية إلا من خلال تميزها وانها تستحق أن تعتلى المناصب القيادية بالجامعة لانها قادرة على تحقيق النجاح في هذه المواقع مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو التأكيد الواضح والصريح من الدكتور الخشت الذي اعلن أن تولي المرأة العديد من المناصب القيادية بالجامعة جاء لتميزهن ودورهن الكبير في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، هو مما لا شك فيه كان له دور كبير في نجاح الجامعة على كافة المستويات سواء مشروعات التطوير والبنية التحتية للجامعة والنشر العلمي الدولي وتحسين مركز الجامعة دوليا في كافة التصنيفات العالمية، وذلك لتميزهن في تنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها الجامعة في كافة المجالات خلال الفترة الماضية.

وأكد اننا ولأول مرة نرى هذه المشاركة غير المسبوقة من المرأة في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية وهو مايؤكد حرص رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت على التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى المرأة للمواقع القيادية داخل مؤسسات الدولة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو