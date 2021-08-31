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ضبط ٤ طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

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ضبط ٤ طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية ضبط ٤ طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة مدينة الزقازيق البيطرية بالإشتراك مع إدارة مباحث ،وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالمحافظة، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الزقازيق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والدواجن، وضبط 3طن و300 كجم لحوم، و50 كجم لحوم مفروم ،و 480 كجم كبده مجهولة المصدر، و200 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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