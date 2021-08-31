بشرى سارة.. التعليم تحدد الفئات المعفاة من سداد مصروفات العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات الطلابية المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسى المقبل 2021 / 2022.
وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من :
- أبناء شهداء ثورة يناير
-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي
-الطلاب يتامى الاب
-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية
-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة
-أبناء المكفوفين
-ذوي الاحتياجات الخاصة
-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة
-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت
-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة
-طلاب مدارس شمال سيناء
-طلاب مدارس التربية الخاصة
-طلاب مدارس الفصل الواحد
-طلاب مدارس التعليم المجتمعي
-المدارس الصديقة للفتيات
-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة
-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس