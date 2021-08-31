بشرى سارة.. التعليم تحدد الفئات المعفاة من سداد مصروفات العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفئات الطلابية المعفاة من مصروفات المدارس في العام الدراسى المقبل 2021 / 2022.

وتقرر رسميا أن يعفى من المصروفات كل من :

- أبناء شهداء ثورة يناير

-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات ومعاش التضامن الاجتماعي

-الطلاب يتامى الاب

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

-أبناء المكفوفين

-ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة

-طلاب مدارس شمال سيناء

-طلاب مدارس التربية الخاصة

-طلاب مدارس الفصل الواحد

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي

-المدارس الصديقة للفتيات

-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة

-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس