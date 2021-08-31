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«مياه المنيا»: 245 مليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بمركز أبو قرقاص

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«مياه المنيا»: 245 مليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بمركز أبو قرقاص «مياه المنيا»: 245 مليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بمركز أبو قرقاص

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أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن أعمال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بمركز ابوقرقاص، تسير بسرعة كبيرة. مؤكدا ان التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار ٤١٩ مليون بخمس مراكز وهى دير مواس وملوى وأبوقرقاص والعدوة ومغاغة .

وأضاف «الشهاوي» تبلغ تكلفة المشروع بمركز أبوقرقاص تبلغ ٢٤٥مليون جنيه وتشمل مد وتدعيم بخطوط مياه للمناطق المحرومة بطول بتكلفة ١٤٨مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة ٦٠%حتى الآن وإحلال وتجديد الخطوط القديمة بتكلفة ٤٠مليون جنيه ومد خطوط صرف صحى للمناطق المحرومة بتكلفة٨مليون جنيه لعدد٥ قرى وإحلال وتجديد آبار ارتوازى بالمحطات بتكلفة ٣ مليون جنيه بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه الشيخ تمى التابعة للوحدة المحلية بنى حسن الشروق والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية٩٠٠٠متر مكعب يوميا بتكلفة تقديرية ٤٥ مليون جنيه لتخدم قرى شرق النيل بأبوقرقاص.

وأكد الشهاوى انتظام العمل بكافة المراكز المستهدفة خلال هذه المرحلة لإنجاز كافة الأعمال طبقا للجداول الزمنية المحددة.

محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه - صورة أرشيفية
محافظ المنيا يتفقد حياة كريمة في العدوه - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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