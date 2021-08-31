محافظ قنا يكرم طاقم التمريض بمستشفى التأمين الصحي بقنا

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كرَّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا الثلاثاء، عددًا من طاقم التمريض الطبي في قسم الأورام بمستشفى قنا للتأمين الصحي، وذلك لموقفهم الانساني الذي تسبب في ادخال الفرحة والسرور ورفع المعاناة وتخفيف الالم لمريض مصاب بمرض سرطاني أثناء تواجده لتلقي جلسات الكيماوي من خلال احتفالهم بعيد ميلاده، وشمل التكريم كل من لمياء جمال خضري رئيسة التمريض بمستشفى التأمين الصحي بقنا، وفنيين التمريض فاطمة عبيد حسن، وإيرينى روماني عدلي، ومارينا ناجى عدلي، وشرين أحمد فؤاد، وأسماء أيوب عبدالله، وهاجر عبدالستار محمد الصغير طالبة امتياز بالمعهد الفني الصحي.

محافظ قنا يكرم عددا من طاقم التمريض بقنا

محافظ قنا يكرم عددا من طاقم التمريض بقنا

كما تفقَّد محافظ قنا مستشفى قنا للتأمين الصحي لمتابعة سير العمل بالمستشفى، وللاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المترددين عليها يوميا ولمتابعه الاجراءات الاحترازية لمكافحه فيروس كورونا برفقه الدكتور أشرف كمال مدير عام التأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا حافظ مدير مستشفى التأمين الصحي بقنا، وأشرف أنور القائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

محافظ قنا يكرم عددا من طاقم التمريض بقنا

محافظ قنا يكرم عددا من طاقم التمريض بقنا

واطمئن خلال زيارته للمستشفى من المرضى على جودة الخدمات المقدمة لهم، وأجرى معهم حوارا مفتوحا واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدا على حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة، وضبط انتظام الفرق الطبية، مشيدا بجهود الأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة لدورهم الواعد في مهمتهم الإنسانية، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوي الواردة مع تكثيف حملات النظافة والتعقيم حفاظا على صحه المرضي والأطقم الطبية والعاملين.

محافظ قنا يكرم عددا من طاقم التمريض بقنا