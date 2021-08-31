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تعرف على مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021-2022

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تعرف على مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 تعرف على مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021-2022

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصروفات العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ للمدارس الرسمية الحكومية.

وأعلنت الوزارة في القرار رقم ١١٩ لعام ٢٠٢١، أن مصروفات الدراسة من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى تبلغ 305 جنيهات.

ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات.

والصف الأول الثانوى 520 جنيها.

والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات.

والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها.

وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢
تعرف علي مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢

المصرى اليوم

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