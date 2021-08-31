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انقلبت بهم سيارة الخضروات.. أهالي قرية صفط العرفا ببنى سويف يشيعون جنازات 3 شباب

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انقلبت بهم سيارة الخضروات.. أهالي قرية صفط العرفا ببنى سويف يشيعون جنازات 3 شباب انقلبت بهم سيارة الخضروات.. أهالي قرية صفط العرفا ببنى سويف يشيعون جنازات 3 شباب

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شيع اهالى قرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، 3 شباب من أبناء القرية في الساعات الاولى من صباح امس، والذين لقوا مصرعهم في حادث مروع بالطريق الصحراوي الغربي نطاق محافظة الفيوم، أثناء عودتهم من الاسماعيلية، في جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة

وقال محمد عبدالحليم، احد اقارب المتوفين بالقرية أن المتوفين احمد نبيل ابو الخير ومحمود محمد ابوالليل واسلام محمد ابو حديد وكانُ يعملون في تجارة الفواكه وذهبو إلى محافظة الاسماعيليه،لشراء بضاعتهم من الفواكه ،واثناء عودتهم لقوا مصرعم في حادث انقلاب سيارتهم النقل محملة بالبضاعة على طريق الفيوم الصحراوى وقالت نعمة على، من اهالى القرية أن المتوفين كانوا مثالا للرجولة وعلى أخلاق طيبة وكانت معاملتهم حسنة مع جميع أهالى القرية،ربنا يرحمهم فهم شهداء لقمة العيش، تم انهاء اجراءات تصاريح الدفن.

واضافت اننا قمنا بتشيع جنازتهم في 3 صناديق إلى مقابر الاسرة بالقرية وسط حزن كبير من اهالى الفشن وتحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى دفتر عزاء حيث نعى المئات من أهالي محافظة الفشن ،الشباب الثلاثة، حيث طالبوا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان على فراقهم.

المصرى اليوم

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