نجم جديد يرحل عن برشلونة إلى الدوري الإنجليزي

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كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن اقتراب نادي توتنهام الإنجليزي من الحصول على توقيع أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني، قبل ساعات من غلق باب الميركاتو الصيفي في القارة العجوز.

ووفقا لما أعلنه موقع جول العالمي اليوم الثلاثاء، فقد حسم نادي توتنهام تقريباً صفقة الحصول على الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون رويال، الذي تألق في الموسم الماضي مع فريق ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني، مما جعل برشلونة يفعل عقد شرائه في نهاية الموسم الماضي، وينضم لفترة إعداد الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وأوضحت تقارير أن الصفقة تمت مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو، كمتغيرات، وسيحصل فريق ريال بيتيس على 5 ملايين يورو من الصفقة.

وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية خلال الساعات المقبلة، حيث وافق الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة على رحيل اللاعب.

الجدير بالذكر أن برشلونة كان قد حصل على إيميرسون هذا الصيف، من نادي ريال بيتيس، مقابل تفعيل شرط شرائه بـ 9 ملايين يورو.