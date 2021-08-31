اليابانية ناعومي أوساكا تتأهل الى ثاني أدوار أمريكا المفتوحة للتنس

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استهلت النجمة اليابانية ناعومي أوساكا مشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بالفوز على التشيكية ماري بوزكوفا 6 / 4 و6 / 1 مساء الإثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتغلبت أوساكا، المصنفة الثالثة للبطولة، على مخاوف افتقاد إيقاع المباريات خلال العام الجاري الذي شهد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) وقرارها بعدم المشاركة في ويمبلدون، لتحقق بداية ناجحة في بطولة أمريكا.

وقالت أوساكا، المتوجة بلقب البطولة مرتين، عقب المباراة: يبدو أمرا جنونيا أن ألعب أمام الجميع مجددا"، وذلك في إشارة إلى عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

واضافت في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "في العام الماضي، عندما كانت الجماهير غير حاضرة، شعرت بالوحدة.

وأضافت: "خضت العديد من المباريات على هذا الملعب، ربما تكون الأكثر في مسيرتي وبالطبع أشعر بارتياح هنا.

وحققت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة 20 للبطولة، بداية ناجحة وتأهلت إلى الدور الثاني إثر فوزها على الفرنسية أليز كورنيه 7 / 5 و7 / 5.

بينما حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية للبطولة، انتصارا صعبا أمام الصربية نينا ستويانوفيتش وتغلبت عليها 6 / 4 و6 / 7 و6 / صفر.