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ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً

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ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً
وفق تقرير "لويدز ليست".. رغم تحديات جائحة كورونا

ميناء الملك عبدالله يتقدّم 3 مراكز لأفضل 100 ميناء عالمياً

صُنّفَ ميناء الملك عبدالله، ضمن أفضل 100 ميناء للحاويات في العالم، وفقاً لنسخة 2021 من تقرير "لويدز ليست" السنوي لأفضل 100 ميناء في العالم الذي نُشر مؤخراً.

وقد أسهم الأداء القوي الذي أظهره الميناء في عام 2020، على الرغم من التحديات المرتبطة بجائحة في تقدم ترتيبه بثلاثة مراكز للوصول إلى المركز 84، وبالتالي ترسيخ مكانته في القائمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو: البنية التحتية المتطورة والعمليات التشغيلية الفعالة التي يتميز بها الميناء أسهمت في نموه ومرونته في مختلف التصنيفات العالمية، وهذا التحسن الملحوظ في تصنيف ميناء الملك عبدالله في القائمة العالمية يعكس مدى كفاءة البنية التحتية للميناء والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى استراتيجية التجاوب السريع والفعال للتخفيف من تأثير الجائحة العالمي.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز كتتويج للجهود المقدرة والمبذولة من قِبل إدارة ميناء الملك عبدالله ليصبح الميناء الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة استيعاب 25 مليون حاوية قياسية في العام.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله سجل زيادة بنسبة 6.6% في مناولة الحاويات في عام 2020، ليصل إجمالي الحاويات إلى 2.153.963 حاوية قياسية مقابل 2.020.683 حاوية قياسية في عام 2019، كما حقق زيادة ملحوظة بنسبة 16% في عدد الحاويات المستوردة مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة للبضائع السائبة والعامة، فقد سجل الميناء زيادة بنسبة 12.4% في عام 2020، حيث وصل إلى 3.329.380 طناً مقابل 2.962.867 طناً في عام 2019.

ويستمر الأداء الجيد للميناء بشكل استثنائي في عام 2021، مما أدى إلى زيادة إنتاجيته بشكل كبير، ليحتل المرتبة الأولى في النمو على مستوى الموانئ في المنطقة خلال الربع الأول، حيث وصل عدد الحاويات المناولة إلى 693.700 حاوية قياسية، بزيادة 44.2% من 481.100 حاوية قياسية مسجلة في الربع الأول من عام 2020.

وقد حقق الميناء رقماً قياسياً آخر فيما يتعلق بالحجم الشهري للبضائع السائبة، من خلال مناولة أكثر من 600 ألف طن في أبريل 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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