إقبال علي معامل تنسيق جامعة الزقازيق لتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الثانية

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استقبل مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء ،طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثانية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومقدمي الخدمة.

وقالت ليلى حافظ، رئيس مكتب تنسيق جامعة الزقازيق، إن إدارة الجامعة برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب التنسيق بالجامعة، وفرت كافة ما يلزم لإتمام عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً في سهولة ودقة، ويقوم عليها فريق من الإداريين المؤهلين المدربين لإجراء أعمال التنسيق، لافتة إلى أن المعامل شهدت إقبالاً ملحوظا من الطلاب، حيث سجل ٧٥ طالب وطالبة رغباتهم حتى الآن.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة قامت بتوفير عدد كافي من الأجهزة بمعامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب والعاملين.