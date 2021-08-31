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مطالب برلمانية بالالتزام بإجراءات كورونا قبل الموجه الرابعة

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مطالب برلمانية بالالتزام بإجراءات كورونا قبل الموجه الرابعة مطالب برلمانية بالالتزام بإجراءات كورونا قبل الموجه الرابعة

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قال النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام وأن تأكيد رئيس الوزراء أثناء تفقده مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر بهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا، موضحا أنه بنهاية شهر نوفمبر القادم سيتم البدء في تشغيل المصنع، إضافة إلى تأكيده بأن المصنع يهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض ويهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية.

وأضاف طه، في بيان له أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، وعلى الجميع أن يكون حريص على الالتزام، وخاصة بعد تأكيد رئيس الوزراء أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، محذراً من التهاون بهذا الفيروس الخطير.

وطالب جميع المواطنين والعاملين في مختلف مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة ، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الموجه الرابعة لفيروس كورونا ستكون في شهر سبتمبر.

كما طالب جميع الأجهزة المختصة بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للتعليمات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر تعد أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم.

ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.

المصرى اليوم

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