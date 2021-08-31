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رئيس جامعة طنطا: حظر تداول الكتب الجامعية الورقية.. والمقررات إلكترونية في العام الجديد

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رئيس جامعة طنطا: حظر تداول الكتب الجامعية الورقية.. والمقررات إلكترونية في العام الجديد رئيس جامعة طنطا: حظر تداول الكتب الجامعية الورقية.. والمقررات إلكترونية في العام الجديد

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عقد مجلس جامعة طنطا، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور محمود ذكى على ضرورة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بحظر تداول جميع الكتب الجامعية في صورتها الورقية وتحويلها إلى كتب دراسية في صورتها الإلكترونية بداية من العام الجامعى الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تدعم جهود الدولة المصرية من خلال المساهمة في إنشاء مركز خاص بتلقى لقاح على أعلى مستوى من الدقة والتكنولوجيا الطبية، يستهدف تقديم الخدمات لمنتسبي جامعة طنطا مساهمة من جامعة طنطا في آداء واجبها الوطنى نحو خدمة المجتمع.

وقال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إنه لابد من الاسراع من تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بضرورة الانتهاء من أخذ اللقاح لجميع منتسبى وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم استعداداً لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطبيق حملات التوعية بشكل مستمر للمساهمة في زيادة الوعى الصحى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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