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الكشف وتقديم العلاج لـ260 حالة ونظارات طبية في قافلة بالشيخ خطاب

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الكشف وتقديم العلاج لـ260 حالة ونظارات طبية في قافلة بالشيخ خطاب الكشف وتقديم العلاج لـ260 حالة ونظارات طبية في قافلة بالشيخ خطاب

يتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

وتضمن التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ،الإشارة إلى تنظيم قافلة طبية بقرية الشيخ خطاب مركز سمسطا بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

تمكنت القافلة من الكشف على 263 مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (52أطفال، 50باطنة، 113رمد، 48 عظام)، وتوفير 30 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل

المصرى اليوم

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