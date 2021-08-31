الشرقية تحصد ٧ مراكز متقدمة في مسابقة الشطرنج الدولية

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استضافت مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، مسابقة الشطرنج الدولية 2021 للشباب والكبار، والتي أقيمت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وتحت رعاية الإتحاد المصري للشطرنج، وشارك فيها 110 لاعب من أعضاء مكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات ،بهدف التنافس الشريف فيما بينهم وإبراز المهارات الفردية للاعبين.

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة، إلى أن البطولة الدولية للشطرنج تحظى بزخم كبير، حيث شهدت مشاركة 110 لاعب من أفضل اللاعبين في مصر والوطن العربى ،واستطاع اللاعبان محمود أيمن ،وصلاح عمران ،من أعضاء المكتبة الحصول على المركز الأول والثاني في المسابقة، بالإضافة إلى فوز اللاعب خالد عبدالرازق من محافظة القاهرة بالمركز الأول، واللاعب محمد أشرف من محافظة الشرقية على المركز الثاني، واللاعب محمد البلك من محافظة الدقهلية على المركز الثالث، واللاعب محسن جبر من محافظة الشرقية على المركز الرابع واللاعب أحمد عبدالرازق من محافظة الشرقية على المركز الخامس، واللاعب على سعيد من محافظة الشرقية على المركز السادس، واللاعب محمد محمد عامر من محافظة الشرقية على المركز السابع، وبذلك تكون محافظة الشرقية قد حصدت 7 مراكز متقدمة بالمسابقة، مشيرة إلى أنه في نهاية المسابقة تم توزيع الجوائز المالية على الفائزين .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب، باعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويقام بها المسابقات الفنية والثقافية ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم، للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع، لافتاً إلى ضرورة الإهتمام بالألعاب الفردية والجماعية ،والتى تساعد الشباب والكبار وجميع فئات المجتمع على تنمية الوعى الفكرى والثقافى لديهم.