أفراح في الغربية بعد تحرير الطفل زياد البحيري.. وأسرته تذبح عجلين للمحتاجين

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استمر أهالي المحلة في الاحتفال بعودة الطفل زياد الذي تم اختطافه من أمام منزله، إذ تمكنت قوات الشرطة من إعادته مرة أخرى لأسرته وتحريره من مختطفيه.

واحتفالاً بالعودة الحميدة، ذبحت الأسرة عجلين وتم توزيع اللحوم على الجيران والمحتاجين وسط فرحة كبيرة بين أهالى المنطقة.

كانت أجهزة الأمن بالغربية نجحت في تحرير الطفل زياد البحيرى، المختطف بالمحلة الكبرى وإعادته إلى أحضان أسرته سالما، وسادت حالة من الفرح بين أهل الطفل لسرعة إنقاذ الطفل.

أصدرت وزارة الداخلية بيانين عن عودة طفل المحلة المخطوف، وقال البيان الأول إن وزارة الداخلية نجحت من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات الخاصة بخطف الطفل والتى نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد البيان أن سرعة ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل المحلة وإعادتة إلى أهله سالمًا، يؤكد قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق أمن وطمأنينة المواطنين وفرض هيبة سيادة القانون، وأن الشرطة المصرية تستطيع ردع كل من يمس أمن وسلامة المواطنين المصريين.

وأوضح البيان الثاني الصادر عن وزارة الداخلية أن مديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا بقيام عدد 3 أشخاص بخطف أحد الأطفال أثناء تواجده برفقه والدته أمام منزله في منطقة أبودراع في دائرة قسم شرطة المحلة ثان، واقتياده إلى داخل سيارة ملاكى.

تم تشكيل قريق للبحث برئاسة قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومشاركة مباحث الغربية، وتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة في جمع المعلومات، وتتبع المتهمين وفحص خط سيرهم من خلال كاميرات المراقبة على طول خط سيرهم، ومناقشة شهود الواقعة بما أسفر عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

قام فريق البحث من الاستعلام عن السيارة بعد تحديدها وتبين أنها مبلغ بسرقتها في في مركز شرطة بيلا في محافظة كفر الشيخ قبل واقعة خطف الطفل، وقيام الخاطفين بالتخطيط بسرقتها لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، ثم اشعال النيران فيها بعد الحادث، لمحاولة منع أجهزة الأمن من ضبطهم.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد المتهمين ومكان الطفل المختفي، وتبين أنهم أخفوه في مخزن في أحد المنازل في إحدى المناطق الزراعية قرب مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية.

أوضح بيان الداخلية أنه تم تقنين الإجراءات، وتوجيه عدة مأموريات من مديرية أمن الغربية في وقت واحد، وتم ضبط أفراد العصابة وبحوزتهم عدد 2 بندقية آلية، وتم تحرير الطفل مع الحفاظ على سلامته.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بأن سبب الخطف هو اعتقاده أن والد الطفل وهو يعمل تاجر مواد غذائية يملك ثروة كبيرة، وهو ما جعله يتفق مع باقى المتهمين على خطف الطفل لطلب فدية من والده.

وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت أثار ردود أفعال واسعة عقب قيام مجهولين بخطف طفل من محل بيع زيوت على الطريق الدائري الرابط بين المحلة الكبري في محافظة الغربية والمنصورة في محافظة الدقهلية وتبين أن اللوحات المعدنية تخص سيارة مسروقة ومُبلغ بفقدها بتاريخ 16 أغسطس الجاري وحرر مالكها المحضر حتي يتمكن من استخراج بدل فاقد لها.