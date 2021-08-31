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إقبال المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا

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إقبال المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا إقبال المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في المنيا

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شهدت 16 مركزاً للتطعيم، و40 فريق متحرك، و6 مراكز للمسافرين للخارج بالمنيا، إقبال من المواطنين للتحصين من وباء كورونا المستجد. مما دفع أجهزة الأمن للتدخل لتنظيم حركة المترددين.

كما واصل مديريات الخدمات والوحدات المحلية، والادارات التعليمية، تحصين العاملين بها، ضمن الفئات المستهدف تحصينها خلال تلك الفترة.

شدد المحافظ اللواء اسامة القاضي، على تنظيم المترددين على المراكز والانتهاء من تطعيم كافة المتواجدين بالمراكز خاصةً المسافرين.

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

محافظ المنيا يتفقد مستشفيات - صورة أرشيفية
محافظ المنيا يتفقد مستشفيات - صورة أرشيفية
محافظ المنيا يتفقد مستشفيات - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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