أخبار عاجلة

بالصور.. هيئة الإذاعة والتلفزيون تُطلق دورتها البرامجية لشهر سبتمبر -
بعد 7 أعوام.. "صناعية العارضة" تنتهي بحبر على ورق -
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية -
عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) -
تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء -
عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو -
سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمد فاروق: أوباما إلى الحزم السعودي وعبد الله السعيد للزمالك

Print
محمد فاروق: أوباما إلى الحزم السعودي وعبد الله السعيد للزمالك محمد فاروق: أوباما إلى الحزم السعودي وعبد الله السعيد للزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي، إن يوسف أوباما لاعب أنهى إجراءات انضمامه إلى نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم .

وأضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على إعارة يوسف أوباما إلى الحزم السعودي في ظل وجود العديد من اللاعبين في هذا المركز وعلى رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى الوافد الجديد من النادي المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد ، ومحمد أوناجم الذي رحب المدرب الفرنسي بعودته إلى صفوف القلعة البيضاء.

واختتم فاروق: «رحيل أوباما جعل عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز ، أقرب من أي وقت مضى للإنضمام إلى الزمالك ، خاصةً أنه أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها الفريق الأبيض منذ فترة طويلة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

عبد الحفيظ: الخطيب سحب التهئنة من الزمالك بالدوري الثالث عشر لهذا السبب (فيديو)

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي

لاعبو يد الزمالك يجرون مسحة كورونا قبل السوبر الإفريقي