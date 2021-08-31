محمد فاروق: أوباما إلى الحزم السعودي وعبد الله السعيد للزمالك

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قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق والإعلامي الحالي، إن يوسف أوباما لاعب الزمالك أنهى إجراءات انضمامه إلى نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم .

وأضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على إعارة يوسف أوباما إلى الحزم السعودي في ظل وجود العديد من اللاعبين في هذا المركز وعلى رأسهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى الوافد الجديد من النادي المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد ، ومحمد أوناجم الذي رحب المدرب الفرنسي بعودته إلى صفوف القلعة البيضاء.

واختتم فاروق: «رحيل أوباما جعل عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز ، أقرب من أي وقت مضى للإنضمام إلى الزمالك ، خاصةً أنه أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها الفريق الأبيض منذ فترة طويلة».