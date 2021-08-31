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إسعاد يونس والسعدني كما لم تشاهدهما من قبل من فيلم «200 جنيه»

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إسعاد يونس والسعدني كما لم تشاهدهما من قبل من فيلم «200 جنيه» إسعاد يونس والسعدني كما لم تشاهدهما من قبل من فيلم «200 جنيه»

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعة بالفنانة اسعاد يونس بمشهد من أحدث أفلامهما «200 جنيه»، عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام،وعلق على الصورة وكتب «أنا وصاحبة السعادة وال 200 جنيه»، وهو العمل الذي يعرض حاليًا وحقق إيرادات جيدة في دور العرض، وخلال 6 أيام عرض جنى 2 مليون و722 ألف جنيه.

العمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

المصرى اليوم

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