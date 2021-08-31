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«العارف» يتصدر شباك تذاكر السينما في 47 يوم عرض حقق 55 مليون جنيه

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«العارف» يتصدر شباك تذاكر السينما في 47 يوم عرض حقق 55 مليون جنيه «العارف» يتصدر شباك تذاكر السينما في 47 يوم عرض حقق 55 مليون جنيه

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نجح فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز، في تحقيق إيرادات 55 مليون جنيه، متصدرًا قائمة شباك تذاكر أفلام الموسم، واحتفلت الجهة المنتجة للعمل بتلك المناسبة بأن قامت بنشر بوستر الفيلم وكتبت عليه اجمالي الإيرادات التي حققها على مدار 47 يوم.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

العارف فيلم أكشن من وحي خيال المؤلف، ليس لديه علاقة بأي أحداث حقيقية، يناقش شخصية البطل الذي ينفذ عمليات داخل وخارج ، الشخص الذي يتعلق به الجمهور كبطل، كما يناقش حروب الجيل الرابع مع التأكيد على فكرة التسابق على امتلاك المعلومة وفهمها، وان الحروب القادمة لن تكون بالطائرة والدبابة ستكون من خلال ذرع للثقافة، أو فيلم أو كتاب أو عناصر كثيرة، ويؤكد أن الغزو القادم فكري وليس عن طريق الحروب.

المصرى اليوم

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