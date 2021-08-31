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كرسبي كريم تدخل السوق المصرية وتفتتح أوّل متاجرها في القاهرة

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كرسبي كريم تدخل السوق المصرية وتفتتح أوّل متاجرها في القاهرة كرسبي كريم تدخل السوق المصرية وتفتتح أوّل متاجرها في القاهرة

أصبحت الأحلام "الحلوة" حقيقة واقعة في القاهرة، بمصر، حيث افتتحت "كرسبي كريم" أول متجر لبيع الكعك المحلى (دونت) التابع لهذه العلامة التجارية العالمية في البلاد بالتعاون مع مجموعة "أمريكانا" الشريكة في الامتياز.

 
ويتألق "الضوء الأحمر الساخن" الشهير للافتة "كرسبي كريم" في القاهرة، لإعلام الضيوف بتوفّر الكعك المحلى (دونت) "أوريجينال جلايزد" اللذيذ والساخن والطازج ليستمتعوا به. وسيصبح متجر "هوت لايت ثياتر"، القادر على إنتاج أكثر من 100 دزينة من الكعك المحلى (دونت) في الساعة، وجهة للمقيمين والزائرين على حدٍّ سواء. وسيُشكّل المتجر في الوقت ذاته مركز إنتاج يخدم استراتيجية "كرسبي كريم" متعددة القنوات لتوزيع وتقديم الكعك المحلى الطازج يومياً للعملاء عبر منافذ بيع متعددة.
 
وفي هذا السياق، قال مايك تاترسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "كرسبي كريم": "يتلهّف العالم لتناول منتجات ’كرسبي كريم‘، ولذلك فإننا نواصل التوسع بطريقة منضبطة لإشباع هذه الرغبة وتطوير أعمالنا وإضفاء البهجة على حياة عملائنا بتوفير منتجات ’كرسبي كريم‘. ويُسعدنا تقديم الكعك الرائع والطازج في بالتعاون مع ’أمريكانا‘، شريكنا المرموق في الامتياز بالمنطقة".
 
وتُشغِّل حالياً "أمريكانا"، وهي شريك امتياز لـ"كرسبي كريم" مملوكة ومدارة بشكل مستقل، أكثر من 200 متجر "كرسبي كريم" في خمس دول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والكويت. وأبرمت "أمريكانا" شراكة مع "كرسبي كريم" لإسعاد عملائها منذ عام 2007.
 
ومع افتتاح المتجر في 19 أغسطس في "أرابيلا بلازا" بالقاهرة الجديدة، تغدو مصر الدولة الـ31 التي تتيح لمحبي "كرسبي كريم" الاستمتاع بالكعك المحلى الذي تقدمه.
 
ومن جهته، قال أماربال ساندو، الرئيس التنفيذي لشركة "أمريكانا ريستورانتس"، وهي شريك امتياز لـ"كرسبي كريم" مملوك ومدار بشكل مستقل: "تملكتنا مشاعر غامرة تجاه الحب الذي أظهره الناس في القاهرة تجاه ’كرسبي كريم‘ وتلذذهم بتناول منتجاتها. ويلتزم فريقنا في القاهرة بتقديم أشهى وألذ أنواع الكعك المحلى (دونت) على هذا الكوكب لملايين عشاق ’كرسبي كريم‘. وسنواصل افتتاح المزيد من المنافذ الجديدة في إطار خططنا التوسعية في مصر، لنقدم حلويات ’كرسبي كريم‘ للعديد من العملاء ونزرع الفرح في نفوسهم خلال الأشهر المُقبلة".
 
واختتم تاترسفيلد قائلاً: "نواصل الاستثمار في أعمالنا العالمية ودفع عجلة النمو في أسواقنا الحالية والتوسع بشكل انتقائي حيث نرى إمكانية تحقيق فرص هائلة في مصر. مع أننا ما نزال في أيامنا الأولى، إلّا أننا بدأنا بالفعل بحصد فوائد هذا الاستثمار المتمثلة في تطوير نموذج القنوات المتعددة بالتزامن مع مواصلة أعمالنا العالمية في تحقيق أداء قوي".
 

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