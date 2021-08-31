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غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

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غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلا عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، من غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب ،و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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