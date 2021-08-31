كيف تعاملت وزارة الهجرة مع حادث غرق 11 شابا في حادث هجرة غير شرعية؟

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كشف وائل فرج، مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، كيفية تعامل وزارة الهجرة مع حادث غرق 11 شاب من الدقهلية على مركب متوجه إلى إيطاليا في رحلة هجرة غير شرعية.

قال «فرج» خلال تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، إنه بشكل عام الوزارة تتعامل مع الهجرة غير الشرعية بشقين، الأول معني بالتوعية ومعالجة الخلل في مفاهيم معينة لدى فئة معينة من السباب أو الأسر، في المحافظات

أضاف: «الشق الثاني، هو تقديم البدائل الإيجابية الآمنة، والتي تتمثل في عدم منع الراغبين في السفر من اتخاذ الخطوة، ولكن توجيههم للسفر بطريقة آمنة تحفظ كرامتهم».

أوضح: «الوزارة لديها خطة شاملة لتوعية جميع المحافظات، ولكن هناك بعض المحافظات نصفها بأنها الأكثر تصديرًا للهجرة، أو معرضة لعوامل دافعة للهجرة غير الشرعية بها بصورة أكبر منهم الدقهلية والشرقية وغيرهما»، مشيرًا إلى سبب ظهور الحوادث المتعلقة بالهجرة غير الشرعية بعد تراجعها لسنوات.