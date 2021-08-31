معسكر تدريبي كشفي لجامعة كفر الشيخ

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أقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر التدريب الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة كفرالشيخ بمركز تدريب الكشافة البحرية بالإسكندرية وذلك ضمن خطة النشاط الصيفي للإدارة.

وتضمن البرنامج التدريب والاستقبال وتحية العلم وجلسه تدريبية عن فنون ومهارات الكشافة البحرية وتدريب الجوالين على مهارات السباحة والإنقاذ وجولة بحريه لأهم المناطق السياحية بالإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن برامج وخطة النشاط الصيفي للإدارة تحت إشراف الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وضم فريق العمل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة صفوت شلبي، وحازم عياد وأمل عبدالرحمن، وأحمد عبدالله.

جامعة كفرالشيخ