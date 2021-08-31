جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة

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يبدأ فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، في استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتباراً من يوم الثلاثاء 31 اغسطس وحتي 4 سبتمبر، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg .

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق، مضيفًا أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم وتوجيههم، وفرت الجامعة فريق عمل مؤهل من الإخصائيين بقطاع شؤون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب، بالإضافة إلى توفير أرقام ساخنة للرد على استفساراته .

وأكد «عبدالنبي»، على ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه؛ حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.