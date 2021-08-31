أخبار عاجلة

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة

Print
جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، في استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتباراً من يوم الثلاثاء 31 اغسطس وحتي 4 سبتمبر، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg .

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق، مضيفًا أنه تيسيرًا على الطلاب لتسجيل رغباتهم ومساعدتهم وتوجيههم، وفرت الجامعة فريق عمل مؤهل من الإخصائيين بقطاع شؤون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب، بالإضافة إلى توفير أرقام ساخنة للرد على استفساراته .

وأكد «عبدالنبي»، على ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه؛ حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو