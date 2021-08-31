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براعم الفن التشيكلي تتخطى أزمة كورونا بمعرض خاص فى «ضي» الخميس

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براعم الفن التشيكلي تتخطى أزمة كورونا بمعرض خاص فى «ضي» الخميس براعم الفن التشيكلي تتخطى أزمة كورونا بمعرض خاص فى «ضي» الخميس

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أربعون من براعم الفن التشكيلي في تجاوزوا أزمة كورونا ونجحوا في تقديم أعمال تليق بمواهبهم، تظهر أمام الجمهور خلال معرض خاص ينظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، الخميس المقبل.

ويفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة جاليري ضي معرض «براعم الفن تتخطى أزمة كورونا» بقاعة جاليري ضي الجديدة بشارع الأحرار بالمهندسين، لفنانين دون 18 سنة، بحضور عدد من كبار الفنانين التشكيليين والإعلاميين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال قنديل إن المعرض سيمثل مفاجأة للجميع وجاء بعد جهد ومثابرة وتحديات على مدار عامين، بتوجيه الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين التي وظفت طاقات الصغار الإبداعية بشكل إيجابي احترافي، ما بين سن 5 و18 سنة.

وقالت الفنانة سلوى نور الدين إن الموهبة الفطرية تناغمت والتدريب المكثف مع التلقائية والذكاء التعبيري لإنتاج أعمال راقية وسط ظروف احترازية صحية ووقائية من .

وأردفت بالقول: نجح المشاركون من خلال أفكارهم في التعبير عن تداعيات أزمة كورونا من عزلة وافتقاد للمشاعر الإنسانية الدافئة، فبعض الأعمال مخصصة لتكريم الأطباء وشخصيات مشهورة، والأعمال المشاركة تشمل المدارس والاتجاهات الفنية، كالتكعيبية والتأثيرية والسيريالية والتجريدية.

واختتمت نور الدين، «نتوقع لهؤلاء البراعم مستقبلا عظيما ونولي اهتماما كبيرا بهم إلى مالا نهاية».

المصرى اليوم

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