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الخارجية المالاوية تنظم حفلاً لتوديع السفير المصري

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الخارجية المالاوية تنظم حفلاً لتوديع السفير المصري الخارجية المالاوية تنظم حفلاً لتوديع السفير المصري

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نظمت وزارة الخارجية المالاوية، حفلاً لتوديع السفير المصري حسن شوقي، سفير في ليلنجوي، حيث حضره من الجانب المالاوي كل من وزراء الخارجية والزراعة والرياضة والثقافة والتعليم. وتقدّم وزير الخارجية بالنيابة عن المالاوية بالشكر والتقدير للتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والمنح وبناء القدرات، مُشيداً بجهود رئيس البعثة التي أسهمت في رفع مستوى العلاقات إلى مرتبة العلاقات الإستراتيجية.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن شكره للرئيس المالاوى د. «لازاروس ماكارثى شاكويرا» ووزير الخارجية «أيزنهاور مكاكا» والحكومة والشعب المالاوى على تعاونهم المثمر، مستعرضا المستوى المتميز للعلاقات بين البلديّن في مختلف جوانبها.

كما قدّم السفير المصري التهنئة لمالاوي رئيساً وحكومة وشعباً لتوليها رئاسة مجموعة SADC لمدة عام اعتباراً من اغسطس الجارى، مُشيداً بنجاح تنظيم مالاوي لاجتماعات القمة 41 لرؤساء دول وحكومات المجموعة الإنمائية لدول الجنوب الأفريقى SADC خلال الفترة (9-18) أغسطس 2021، ومثنيا على نتائج القمة التي مهدت لمزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، ووضعت رؤية موحدة لمواجهة التحديات المشتركة لدول الجنوب الأفريقى.

الخارجية المالاوية تنظم حفلاً لتوديع السفير المصري
الخارجية المالاوية تنظم حفلاً لتوديع السفير المصري

المصرى اليوم

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