محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شكره لجامعة طنطا على التعاون الملموس سواء في المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو في عملية استقبال الحالات الطارئة، مشيراً إلى حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطعيم جميع الجهات وعلى رأسها المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة طنطا، برئاسةالدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

وخلال كلمته أشاد المحافظ بوضع آليات لسرعة تطعيم جميع الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى دور الجامعة في نشر التوعية بخطورة الموجه الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

واختتم المحافظ كلمته بشكر الجامعة على تنفيذ القواقل الاجتماعية والطبية في مبادرة حياة كريمة، مطالباً بمزيد من التعاون في تنفيذ تلك القوافل وخاصة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب والتي سيتم الإنتهاء منهما في نهاية ديسمبر المقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجانب إنشاء مركز متخصص لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية على دعمه الدائم للجامعة في مختلف الأنشطة والمجالات.