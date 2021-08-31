لقطة تاريخية.. أمريكا تنشر صورة آخر جندي يغادر أفغانستان

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نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في «تويتر» اليوم الثلاثاء، صورة ليلية لآخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان.

كتبت القيادة في تعليق على هذه الصورة: «صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي»كريس دوناهيو«، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان.

وبمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر«.

الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء مهمة بلاده في أفغانستان

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي فيها.

وقال بايدن: «وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان».

وأضاف: «الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى، وقواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها».

هجوم حاد على بايدن بسب الخروج من أفغانستان



في المقابل شنّ أركان الحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة هجوماً حادّاً على الرئيس الديموقراطي جو بايدن الإثنين بعد إعلان البنتاجون خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، في انسحاب قالوا إنّه «مذلّ» ويترك مواطنين أميركيين «تحت رحمة» حركة طالبان.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في بيان إنّ بايدن «خلق كارثة وخذل الأميركيين ومصالحنا».

وأضافت أنّ ما حصل في كابول «يُثبت ما كنّا نعرفه أصلاً: جو بايدن غير قادر على أداء دور القائد الأعلى للقوات المسلّحة، والولايات المتحدة والعالم أقلّ أماناً بسببه».

بدوره قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي إنّ الرئيس ترك «أميركيين تحت رحمة إرهابيين».

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