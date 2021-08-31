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ضبط عاطل بحوزته اسلحة وذخيرة فى اسوان

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ضبط عاطل بحوزته اسلحة وذخيرة فى اسوان ضبط عاطل بحوزته اسلحة وذخيرة فى اسوان

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه

المصرى اليوم

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