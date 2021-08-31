مخالفات بالجملة في "صالون تجميل نسائي" بمكة تقود لإغلاقه

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بلا تراخيص واتخذ سكناً للعاملات.. لا نظافة أو تقيد بالاحترازات

أغلقت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدّسة، صالون تجميل نسائي غير مرخص؛ ضمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرّمة.

وأوضحت وكالة البلديات، أنه تم ضبط مُخالفات عِدَّة بالصالون، كان من أبرزها: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم استخراج الشهادات الصحية، واستخدام الموقع سكناً للعاملات، إضافة إلى تدنٍ في مستوى نظافة المُعِدّات.

وأكّدت الوكالة مواصلة الجولات الرقابيِّة على المنشآت النسائية للكشف على الأدوات المستخدمة وطُرق تعقيمها، والتأكُّد من وجود التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفات.