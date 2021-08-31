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أمانة الشرقية تحرّر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تحرّر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تحرّر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
نفّذت 1493 جولة على المنشآت في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تحرّر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1493 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن تحرير 89 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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