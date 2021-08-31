مسجل خطر يدهس شخصين ويصيب 3 فى مدينة نصر

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لقى شخصان مصرعهما واصيب 3 اخرين أثناء سيرهم بمدينة نصر ،تبين من التحريات أنه حال سير 5أشخاص مترجلين بالشارع محل البلاغ إصطدمت بهم سيارة مما أدى إلى سقوطهم أرضاً وحدوث إصاباتهم والتى أودت بحياة إثنين منهم ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركاً السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جناية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة, وأقر بأنه حال تواجده بمحل البلاغ تلاحظ له تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته فى ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء ذلك إختلت عجلة القيادة من يده مما أدى إلى إصطدامه بالمجنى عليهم وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.