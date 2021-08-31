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ضبط 1500 طن مواد خام بعدد من المصانع العشوائية في القليوبية والمنوفية

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ضبط 1500 طن مواد خام بعدد من المصانع العشوائية في القليوبية والمنوفية ضبط 1500 طن مواد خام بعدد من المصانع العشوائية في القليوبية والمنوفية

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والمستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدةن بنطاق مديريتي أمن القليوبية والمنوفية.

باستهدافهم، تم ضبط 5 مصانع عشوائية في القليوبية، بدون ترخيص، لتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية، وضبط المسؤولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإجمالى مضبوطات 225 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر و74،5 طن مواد خام ومنتج نهائي لبلاستيك مجهول المصدر و7 طن مواد خام ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوش ومقلد.

كما تمكنت القوات من ضبط مركز و4 مصانع وشركتين و3 مخازن ومتجر بدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بالمنوفية، وضبط المديرين المسؤولين عنهم بإجمالي مضبوطات 37 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و231،5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية متنوعة ومصنعة ومعبأة بدون ترخيص ومعدة للتداول، و185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومنتج نهائي لمخللات مصنعة معدة للتداول، و767,4 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص، و23945 عبوة مختلفة الأحجام لأسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص.

المصرى اليوم

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