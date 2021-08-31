محافظ قنا يكرم طالبين كفيفين ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية

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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من الطالب «معتز حموده حسن» لحصوله على المركز الثاني على مستوي الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة من معهد النور للمكفوفين بمجموع ٣٩٧ درجة، بنسبة ٩٦.٨٣% ،

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

والطالب محمد عصام هوارى بالمدرسة الثانوية العسكرية بمركز قوص لحصوله على المركز الأول على مستوي المحافظة ( كفيف ) بمجمع 97.4% بالقسم الأدبي ثانوية الدمج

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

بمنحهما شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لحصولهما على هذا المركز المتقدم، وذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

وأشاد محافظ قنا بنبوغ الطالبين وتفوقهم على الرغم من ظروفهم الخاصة والتي لم تكن عقبة في سبيل تفوقهم بل كانت دافعًا قويًا لإنجاز ما يعجز عنه الكثير من المبصرين، مثمنا على دور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح لهم تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيا لهم دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة .

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

وأضاف الداودي أننا نفتخر بتلك النماذج المشرفة التي سيكون لها مستقبل مشرق، مؤكدا على حرص المحافظة بتكريم المتفوقين دراسيا من أبنائها لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، مشيرًا إلى أهمية التعليم والتفوق العلمي في خلق جيل جديد قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل، مُعربًا عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم .