أخبار عاجلة

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ قنا يكرم طالبين كفيفين ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية

Print
محافظ قنا يكرم طالبين كفيفين ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية محافظ قنا يكرم طالبين كفيفين ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كلا من الطالب «معتز حموده حسن» لحصوله على المركز الثاني على مستوي الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة من معهد النور للمكفوفين بمجموع ٣٩٧ درجة، بنسبة ٩٦.٨٣% ،

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

والطالب محمد عصام هوارى بالمدرسة الثانوية العسكرية بمركز قوص لحصوله على المركز الأول على مستوي المحافظة ( كفيف ) بمجمع 97.4% بالقسم الأدبي ثانوية الدمج

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

بمنحهما شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لحصولهما على هذا المركز المتقدم، وذلك بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

وأشاد محافظ قنا بنبوغ الطالبين وتفوقهم على الرغم من ظروفهم الخاصة والتي لم تكن عقبة في سبيل تفوقهم بل كانت دافعًا قويًا لإنجاز ما يعجز عنه الكثير من المبصرين، مثمنا على دور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح لهم تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيا لهم دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة .

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

وأضاف الداودي أننا نفتخر بتلك النماذج المشرفة التي سيكون لها مستقبل مشرق، مؤكدا على حرص المحافظة بتكريم المتفوقين دراسيا من أبنائها لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، مشيرًا إلى أهمية التعليم والتفوق العلمي في خلق جيل جديد قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل، مُعربًا عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

غدا.. إعلان الفائز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الثانية

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو)

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو