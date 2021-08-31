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رماية «سكر أرمنت» تستعد للمشاركة فى دوري الشركات

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رماية «سكر أرمنت» تستعد للمشاركة فى دوري الشركات رماية «سكر أرمنت» تستعد للمشاركة فى دوري الشركات

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يجرى فريق سكرأرمنت تدريباتة المكثفة في الرماية لمسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز للاشتراك في بطولة الشركات .

وقال الكابتن حسن ثابت انه يشرف على الفريق الذي يقوم بتدريبه كابتن محمود عبدالرازق، المدرب العام، موضحا، ان مصانع سكر ارمنت يضم بين جنباته ميدانا للرماية يعد الاول من نوعه في صعيد من حيث المساحة والامكانيات واللاعبين المشهود لهم بالكفائة. وكذلك بشهادة رئيس الاتحاد المصرى للرماية وايضا بشهادة مدربى الفريق القومى والمنتخب العسكرى

وأضاف أن الفريق يكثف من تدريباته للمشاركة في دورى الشركات القادمة والتى تقام بمدينة الاسماعيلية خلال الشهر القادم على ميدان هيئه قناة السويس.

المصرى اليوم

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