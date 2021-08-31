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تسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم ضمن مبادرة « بكم أجمل» بالبحر الأحمر

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تسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم ضمن مبادرة «مصر بكم أجمل» بالبحر الأحمر تسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم ضمن مبادرة « بكم أجمل» بالبحر الأحمر

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سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان عددا من عقود العمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالفنادق والقري السياحية وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم وهي مبادة فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه وبلغ عدد العقود ٧٣ عقدا.

وأكد «سعفان» أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وأضاف وزير القوي العاملة: «إحنا عايزين نطبق روح ومفهوم السلامة والصحة والمهنية، ويكفى في مسألة السلامة والصحة المهنية الاسم الأول فيها وهو كلمة (السلامة) وهي أهم مبدأ لازم نحافظ عليه، وأن يدرك كل واحد فينا المخاطر المحيطة به، ويحاول قدر الإمكان درء هذه المخاطر عن نفسه وعن الغير وعن المنشأة»

المصرى اليوم

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