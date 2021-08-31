أهالي الغردقة يشكون من انتشار الكابلات الكهربائية المكشوفة: تهدد حياتنا

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تعددت شكاوي اهالي عدة مناطق بمدينة الغردقة بالبحر الاحمر من انتشار ظاهرة الكابلات الكهربائية المكشوفة خاصة في المناطق الشعبية حيث اصبحت مصيدة للموت تهدد حياة المواطنين وتحولت هذه الكابلات المكشوفة لمصائد للموت حيث ترك مسؤولو قطاع كهرباء البحر الاحمر هذه الكابلات المكشوفة وصناديق التوزيع أمام المنازل دون تغطية.

واكد الاهالي ان شركة الكهرباء تترك الكابلات مكشوفة بعد اصلاح الاعطال دون الحفر لها أو تغطيتها واصبحت منتشرة بشكل خطير وكأنها مصائد موت للمواطنين المقيمين والزائرين.

وطالب الاهالي في اتصالهم بالمصري اليوم بسرعة حصر أماكن هذه الكابلات الكهربائية العارية المنتشرة بالمدينة والبدء في عملية اخفائها واصلاحها وذلك بعد تعدد شكاوي المواطنين من هذه الكابلات المكشوفة وضرورة حل مشكلة كابلات الكهرباء المكشوفة والتي اصبحت تهدد حياة المواطنين وقص الاطوال الزائدة لهذه الكابلات ودفنها تحت الارض، حتي يتم حماية المواطنين من اية أضرار قد تتعرض لها من هذه الكابلات المكشوفة وقص الاطوال الزائدة لهذه الكابلات ودفنها تحت الارض، حتي يتم حماية المواطنين من اية أضرار قد تتعرض لها من هذه الكابلات المكشوفة المنتشرة بشوارع واحياء الغردقة وبضرورة عمل دوريات مستمرة داخل مدينة الغردقة لمتابعة عمليات التخلص من هذه الكابلات بدفنها تحت الأرض على عمق كبير بعد أعمال الصيانة الكهربائية التي تتم في أي منطقة، وضرورة ارجاع الشئ لأصله والقيام بأعمال الإحلال والتجديد للكابلات المتهالكة بها حتي يتم عملية تطوير هذه المناطق على اكمل وجه.

ومن جانبهم اكد مسؤولو قطاع كهرباء البحر الاحمر انه جري حصر أماكن الكابلات الكهربائية العارية المنتشرة بالمدينة وانه يتم التحرك والاستجابة العاجلة لاي شكاوي من المواطنين والبدء في عملية اخفائها واصلاحها وذلك بعد تعدد شكاوي المواطنين من هذه الكابلات المكشوفة.