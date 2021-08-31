أخبار عاجلة

سوريا.. إصابة 3 أطفال وامرأة في قصف على مخيم بإدلب -
"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية

Print
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ،لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمحافظة، من داخل وحدة طب الأسرة بالملكيين البحرية التابعة للإدارة الصحية بالحسينية.

وأثناء انطلاق المبادرة قام الفريق الطبي بالوحدة بإجراء الفحوصات الطبية لوكيل وزارة الصحة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، والذي قدم لهم الشكر على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وكذلك تحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادات ثابتة داخل ٣٥٨ مركز طبي ووحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلى الوحدات والمراكز الطبية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل ذلك، وهو ما ظهر جلياً من خلال كافة المبادرات الرئاسية الصحية السابقة، والتي منها القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس، ونور حياة، وحياة كريمة، بالإضافة إلى انطلاق إحداهما في بداية الأسبوع الماضي والخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، بجانب جهود الدولة المبذولة للتصدي لجائحة المستجد كوفيد ١٩، وتطعيم جميع المواطنين، والمسافرين للخارج، والعاملين بالدولة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين