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ضبط عصابة تجارة الحشيش والهيروين بالمرج

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ضبط عصابة تجارة الحشيش والهيروين بالمرج ضبط عصابة تجارة الحشيش والهيروين بالمرج

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تمكن ضباط مباحث المرج من رصد نشاط شخصين، "لأحدهما معلومات جنائية"يقومان بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر" - أداة حادة "مقص"- ميزان حساس).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

المصرى اليوم

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