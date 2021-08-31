آلاء جاويش تعود لبرامج الأطفال بـ«حوار عائلي جدًا»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بدأت الإعلامية آلاء جاويش تقديم برنامجها «حوار عائلي جدا» المخصص للأطفال، عبر قناة مدرستنا، يوميًا من الأحد إلى الخميس الساعة الثانية والنصف ظهرا.

لتناقش من خلاله الاختلاف بين وجهات نظر الآباء والأبناء وطريقة تفكير كل منهم من خلال مناقشة عائلية تضم الأب والأم والأبناء في محاولة للوصول لحلول وسط في الخلافات اليومية بينهم.

تتم المناقشة داخل البرنامج في إطار اجتماعي لايت، وتمتد فقراته الأربعة على مدار نصف ساعة يتخللها بعض المواقف الكوميدية التي تنتج عن الخلافات الأسرية.

تشمل فقرات البرنامج حوار مع الأبناء لمعرفة نقاط الاختلاف والاتفاق مع الأهل والمشكلات التي يتمنوا حلها فيما بينهم، وتتضمن الفقرة الثانية حوارا مع الأهل حول النقاط السابقة ومعرفة ردود أفعالهم على حديث الأبناء.

تستعرض الفقرة الثالثة في برنامج حوار عائلي جدا، مناقشة عائلية ودية جدا بين الآباء والأبناء حول ما قالوه في الفقرتين الأولي والثانية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول وسط من خلال مقدمة البرنامج.

ثم يتفق الجميع في الفقرة الرابعة على بعض البنود فيما يتعلق بالاختلافات التي توصلوا لحلول لها خلال الفقرة الثالثة وكتابتها في عقد عائلي جدا والتوقيع عليها والتعهد بتنفيذها.