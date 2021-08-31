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تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً

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تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً
حرّرت 31 مخالفة.. في إطار التأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

تجارة طريف تُنفّذ 215 جولة على المنشآت التجارية.. وتباشر 45 بلاغاً

نفّذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال شهر أغسطس 215 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، ومحال المستلزمات المدرسية، أسفرت عن تحرير 31 مخالفة ومباشرة 45 بلاغاً.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي؛ أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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