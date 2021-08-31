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انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك

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انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص "أوميجا 3" في جسمك
عليك بالتعويض بهذه الأطعمة

انتبه لها.. تقرير: 9 أعراض لنقص

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم من خلال ملاحظة تسعة أعراض صحية واضحة.

وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، فإن أعراض نقص الأحماض الدهنية (أوميجا 3) بالجسم، هي:

*التعب.

*ضعف التركيز.

*النسيان.

*جفاف الجلد.

*جفاف العين.

*آلام العضلات والمفاصل.

*ارتفاع ضغط الدم.

*اضطرابات النوم.

*ضعف التئام الجروح.

تناول هذه الأغذية

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل الأفوكادو والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعياً.

أهمية "أوميجا 3"

يُشار إلى أن الأحماض الدهنية (أوميجا 3) تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات، وتتمتع بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعين.

ويراعى أيضاً الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية (أوميجا 6) مثل لحم البقر، وعديد من أصناف الجبن وبعض الزيوت النباتية، مثل زيت دوار الشمس وزيت الصويا وزيت القرطم (العُصفر).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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